Nahost-Krieg

US-Präsident Joe Biden. (AP / Evan Vucci)

Dies sei seine Erwartung, sagte Biden in Washington auf entsprechende Fragen von Journalisten.

Morgen soll auf Drängen der Vermittlerstaaten USA, Katar und Ägypten eine möglicherweise entscheidende Gesprächsrunde über ein Abkommen stattfinden, voraussichtlich in Katars Hauptstadt Doha. Ziel ist neben der Waffenruhe auch die Freilassung der Geiseln in der Gewalt der militant-islamistischen Hamas. Diese lehnt eine direkte Teilnahme an den Gesprächen bislang allerdings ab.

In der Region gibt es große Sorgen vor einer Ausweitung des Nahost-Kriegs. Der Iran macht Israel für die Tötung des Hamas-Auslandschefs Hanija in Teheran verantwortlich und hat Vergeltung angekündigt. Es wird befürchtet, dass sich die Hisbollah im Libanon an einem massiven Luftangriff beteiligt. Israel hatte kürzlich auch einen hochrangigen Kommandeur der Terrororganisation getötet.

