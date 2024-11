US.Präsident Biden (links) gtratuliert gratuliert seinem Nachfolger Trump (links) zum Wahlsieg (IMAGO / ZUMA Press Wire / IMAGO / Artem Priakhin)

Biden habe mit seinem designierten Nachfolger telefoniert, teilte das Weiße Haus in Washington mit. Der amerikanische Präsident habe dabei darauf verwiesen, wie wichtig es sei, das Land zu einen. Der Termin für das Treffen zwischen Biden und Trump, auf dem der Amtsübergang erörtert werden solle, sei noch offen. Zuvor hatte auch die bei der Abstimmung unterlegene demokratische Kandidatin Harris ihrem Konkurrenten Trump zu dessen Erfolg gratuliert. Sie will sich am Abend unserer Zeit zum Wahlausgang äußern.

Diese Nachricht wurde am 06.11.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.