US-Regierung

US-Präsident Biden wird seinen Deutschland-Besuch nachholen. (Susan Walsh/AP/dpa)

Nach Medienberichten wird Biden am Donnerstagabend in Berlin eintreffen. Am darauffolgenden Tag seien politische Gespräche geplant, und anderem mit Bundespräsident Steinmeier und Kanzler Scholz. Noch am Freitagabend werde der US-Präsident die Rückreise in die Vereinigten Staaten antreten, hieß es weiter.

Eigentlich war Biden in dieser Woche in Deutschland erwartet worden. Wegen des Hurrikans Milton in den USA wurde der Besuch aber verschoben. Unter anderem sollte in Ramstein ein Gipfeltreffen zum Ukraine-Krieg abgehalten werden. Ob dieses Treffen am kommenden Freitag nachgeholt wird, ist noch nicht bekannt.

Diese Nachricht wurde am 14.10.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.