US-Präsident Joe Biden beendet seine Europa-Reise in Helsinki. (AP / Susan Walsh)

In Helsinki steht heute ein Gespräch mit dem finnischen Präsidenten Niinistö an. Zudem trifft Biden die Regierungschefs der weiteren nordischen Länder Schweden, Dänemark, Norwegen und Island. Es ist der dritte amerikanisch-nordische Gipfel dieser Art.

Finnland war nach jahrzehntelanger militärischer Bündnisfreiheit Anfang April als 31. Mitglied in die NATO aufgenommen worden. Das nördlichste Land der EU hat eine mehr als 1.300 Kilometer lange Grenze zu Russland.

Biden hatte im Rahmen seiner Europa-Reise zunächst Großbritannien besucht. Er nahm dann am NATO-Gipfel in Vilnius teil. Zum Abschluss des Treffens würdigte er am Abend die Geschlossenheit des Bündnisses. Die NATO bleibe ein Bollwerk der globalen Sicherheit und Stabilität, sagte er. Der Ukraine sicherte der US-Präsident weitere Unterstützung zu.

Diese Nachricht wurde am 13.07.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.