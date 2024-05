US-Präsident Joe Biden präsentiert Friedensplan für den Nahen Osten. (IMAGO / UPI Photo / IMAGO / Miriam Alster)

Biden sprach von einem israelischen Plan und forderte die Terrororganisation Hamas auf, dem zuzustimmen. Der Vorschlag soll eine Waffenruhe und einen sechswöchigen Abzug der israelischen Truppen aus dem Gazastreifen beinhalten - außerdem den Austausch von Hamas-Geiseln und palästinensischen Gefangenen. An Israel gerichtet sagte Biden, er wisse, dass es auch in der israelischen Regierung Politiker gebe es, die jahrelang weiterkämpfen wollten. Doch es sei an der Zeit, den Krieg zu beenden, betonte der US-Präsident.

Das Büro des israelischen Ministerpräsidenten Netanjahu gab seine Zustimmung zu den Verhandlungen über den Plan für eine Waffenruhe, betonte aber gleichzeitig, der Krieg werde erst enden, wenn alle israelischen Ziele erreicht seien - einschließlich der Vernichtung der Hamas.

Diese Nachricht wurde am 31.05.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.