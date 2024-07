US-Präsident Joe Biden bei einem Wahlkampfauftritt im Bundesstaat Wisconsin (AFP)

In einer Wahlkampfrede in Wisconsin betonte er, er werde dennoch im Rennen bleiben. Er sei der Kandidat dieser Partei. Dem Sender "ABC News" sagte Biden, zu einem Rückzug könne ihn nur Gott bewegen. Laut einem Bericht der "Washington Post" hat der Senator Warner seine demokratischen Kollegen zu einem Treffen am Montag eingeladen. Dabei wolle er sie auffordern, Biden zu einem Ausstieg zu bewegen. Hintergrund sind die Zweifel an Bidens Eignung aufgrund seines Alters. Er ist bereits mit 81 Jahren der älteste US-Präsident der Geschichte. Einer Umfrage von Reuters und Ipsos zufolge wünscht sich einer von drei Demokraten Bidens Rückzug. Als Ersatz wird vor allem Vizepräsidentin Harris gehandelt.

Diese Nachricht wurde am 07.07.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.