US-Wahlkampf

Bei US-Präsident Joe Biden geht es zurzeit nicht allein um die politischen Inhalte. (picture alliance I ASSOCIATED PRESS I Alex Brandon)

Weiter hieß es, Biden habe am Nachmittag typische Symptome einer Infektion der oberen Atemwege gezeigt und über ein allgemeines Unwohlsein geklagt. Nach Angaben seines Leibarztes erhielt der Präsident inzwischen eine erste Dosis des antiviralen Medikaments Paxlovid. Auch sei er bereits zuvor geimpft und geboostert gewesen. Weiter hieß es, eine Bestätigung des Testergebnisses durch einen PCR-Test stehe noch aus. Aufgrund der Diagnose kann Biden nicht wie geplant an einer Veranstaltung der Latino-Bürgerrechtsorganisation UnidosUS in Las Vegas in Nevada teilnehmen, auf der er eine Rede halten wollte. Der Bundesstaat ist einer der sogenannten Swing States, in dem sich Demokraten und Republikaner häufig sehr enge Rennen liefern. Sie gelten daher als wahlentscheidend.

Bereits vor zwei Jahren Positivtest

Biden war zuletzt im Sommer vor zwei Jahren positiv auf das Coronavirus getestet worden. Er wurde auch damals mit dem Medikament Paxlovid behandelt und nur wenige Tage nach dem Ende seiner Corona-Isolation erneut positiv auf das Coronavirus getestet. Damals hieß es, es habe sich um einen "Rückfall" gehandelt, der bei Patienten, die mit dem Paxlovid behandelt wurden, in seltenen Fällen auftrete. Biden hatte seinerzeit nach Angaben des Weißen Hauses einen milden Verlauf.

Anhaltende Debatte über seine Gesundheit

Biden gehört wegen seines hohen Alters zur Risikogruppe. Die Diagnose fällt in eine Zeit, in sein Wahlkampf ohnehin von einer Debatte über sein Alter und seine Gesundheit überschattet wird. Zuletzt rieten ihm selbst politische Schwergewichte seiner Demokratischen Partei zu einem Rückzug zum Wohle des Landes und der Partei . Bislang hält der Präsident an seiner Kandidatur für eine zweite Amtszeit fest. Die Präsidentschaftswahl findet am 5. November statt.

