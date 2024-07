Biden bittet um Unterstützung seiner Kandidatur (Archivbild). (picture alliance / ASSOCIATED PRESS / Manuel Balce Ceneta)

In einem Brief schreibt der 81-Jährige, er sei fest entschlossen, im Präsidentschaftsrennen zu bleiben. Seit Bidens schwachem Auftritt beim TV-Duell gegen Trump Ende Juni ist eine Debatte darüber entfacht, ob er in der Verfassung für eine weitere Amtszeit ist. Mehrere Abgeordnete der Demokraten riefen ihn in den vergangenen Tagen auf, auf die erneute Präsidentschaftskandidatur zu verzichten. Auch der Wirtschaftsnobelpreisträger Krugman rief Biden zum Verzicht auf. Krugman schrieb in der "New York Times", sollte Trump gewinnen, könne dies für eine lange Zeit "die letzte echte Wahl" in den USA gewesen sein.

Mit Blick auf das bevorstehende NATO-Gipfeltreffen in Washington sagte der Sprecher des Nationalen Sicherheitsrates, Kirby, unter den Verbündeten gebe es keine Sorgen angesichts der Führungsqualitäten des US-Präsidenten.

Diese Nachricht wurde am 09.07.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.