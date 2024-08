Delegiertentreffen in Chicago

Vizepräsidentin und Präsidentschaftskandidatin Kamala Harris würdigt den scheidenden US-Präsidenten Biden beim Parteitag der Demokraten in Chicago. (AP / J. Scott Applewhite)

Der 81-Jährige hatte nach parteiinternem Druck auf eine erneute Kandidatur für das Präsidentenamt verzichtet und Ende Juli seine Stellvertreterin Harris vorgeschlagen. Seither hat der Wahlkampf der Demokraten Fahrt aufgenommen. Vor den Delegierten in Chicago sagte Biden, die besten Tage lägen nicht hinter, sondern vor den Demokraten. Er nannte Ex-Präsident Trump einen Verlierer und Sträfling. Bidens Rede wurde mehrfach von Jubel und Applaus unterbrochen.

Ex-Außenministerin Clinton hält Harris' Kandidatur für "wegweisend"

Präsidentschaftskandidatin Harris war zum Auftakt überraschend vor die Delegierten getreten. Sie dankte Biden für seine "historische Führung" und seinen Dienst an der Nation. Die frühere First Lady, Außenministerin und Präsidentschaftskandidatin Clinton bezeichnete die Nominierung von Harris als wegweisenden Schritt für das Land. Amerika sei kurz davor, die gläserne Decke zu durchbrechen. Mit dem Begriff ist eine unsichtbare Barriere gemeint, die den weiteren Aufstieg von Frauen verhindert.

Tim Walz als Vizepräsidentschaftskandidat bestätigt

In einem zeremoniellen Votum wurde der Politiker Walz als Vizepräsidentschaftskandidat für die Wahl im November bestätigt. Harris war schon per Online-Abstimmung von den Delegierten nominiert worden. Ihre Hauptrede wird sie in der Nacht auf Freitag deutscher Zeit halten.

Am Rande des Parteitags in Chicago kam es zu Protesten gegen die Unterstützung Israels im Gaza-Krieg durch die US-Regierung. Tausende Menschen versammelten sich in der Nähe des Veranstaltungsorts.

Diese Nachricht wurde am 20.08.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.