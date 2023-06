Joe Biden startet in Philadelphia in den Wahlkampf - mit einer leidenschaftlichen Rede für Arbeitnehmerrechte. (AP via dpa / Joe Lamberti)

Er startete seine Kampagne im traditionell umkämpften Bundesstaat Pennsylvania vor rund 2.000 Gewerkschaftsmitgliedern in Philadelphia. Der 80-Jährige Biden betonte, er habe sich in seiner bisherigen Amtszeit besonders für die Rechte von Arbeitskräften in den USA eingesetzt. Die Republikanische Partei gefährde diese Arbeitnehmerrechte.

Pennsylvania zählt zu den sogenannten "swing states", in denen es keine klare Mehrheit für Republikaner oder Demokraten gibt. Bei der letzten Wahl hatte Biden in Pennsylvania einen knappen Sieg errungen. In den USA wird Anfang November 2024 der Präsident sowie ein Drittel des Senats und das gesamte Repräsentantenhaus neu gewählt.

Diese Nachricht wurde am 18.06.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.