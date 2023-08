Technologie-Sektor

US-Präsident Joe Biden unterzeichnet ein Papier (Archivbild). (picture alliance / Consolidated News Photos / Shawn Thew - Pool via CNP)

Präsident Biden unterzeichnete in Washington ein entsprechendes Dekret. Konkret geht es um die Sektoren Halbleiter und Mikroelektronik, Quanten-Informationstechnologien und bestimmte Systeme der künstlichen Intelligenz. Die Maßnahme soll demnach auch verhindern, dass China modernste Technologien erhält und für militärische Zwecke nutzt. Die Führung in Peking reagierte mit Kritik. Die Beschränkungen würden die Interessen von Unternehmen und Investoren beider Länder ernsthaft untergraben, sagte ein Sprecher der chinesischen Botschaft in Washington. Die Volkrepublik werde die Situation genau beobachten und ihre Rechte und Interessen entschlossen verteidigen.

Der Konflikt könnte bereits bestehende Spannungen zwischen den beiden größten Volkswirtschaften der Welt weiter verschärfen.

Diese Nachricht wurde am 10.08.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.