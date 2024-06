US-Wahlkampf

Der amerikanische Präsident Joe Biden im Weißen Haus (IMAGO / ANP / IMAGO / Bart Maat)

Bei einer Spendengala in Greenwich sagte Biden, zum ersten Mal in der Geschichte der USA bewerbe sich ein ehemaliger Präsident, der ein vorbestrafter Krimineller sei. Trump sei ungeeignet für das Amt. Eine Sprecherin der Trump-Kampagne nannte die Äußerungen Bidens beschämend. - Laut einer Umfrage erwägen etwa zehn Prozent der republikanischen Wähler, Trump am 4. November nicht ihre Stimme zu geben.

Der Ex-Präsident war vergangene Woche wegen der Verschleierung von Schweigegeldzahlungen in einem Strafprozess schuldig gesprochen worden. Das Strafmaß steht noch nicht fest.

