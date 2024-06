Wahlkampf in den USA: TV-Duell Trump gegen Biden (Gerald Herbert / AP / Gerald Herbert)

In der streng reglementierten Debatte ohne Publikum waren der Zustand der Wirtschaft, das Recht auf Abtreibung, die Zuwanderung sowie der Krieg in der Ukraine die Hauptthemen. Dabei sparten beide nicht mit persönlichen Angriffen. Biden warf Trump vor, zu lügen und zu übertreiben und nannte diesen einen "Verlierer". Trump beschuldigte Biden, der schlechteste Präsident aller Zeiten zu sein. Er sei für eine Verbrechenswelle durch Einwanderer verantwortlich, weil er die Grenze zu Mexiko zu wenig abgesichert habe. Trump versprach zudem, im Falle eines Wahlsiegs den Krieg in der Ukraine zu beenden noch bevor er vereidigt werde. Biden seinerseits sicherte eine Rückkehr zum landesweiten Recht auf Abtreibung zu, sollte er eine zweite Amtszeit antreten.

Es war das erste direkte Aufeinandertreffen beider Politiker seit Oktober 2020. Eine zweite Debatte ist für September geplant.

