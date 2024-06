TV-Duell

Biden und Trump liefern sich Schlagabtausch - CNN sieht Trump vorne

In einem ersten Fernsehduell haben sich US-Präsident Biden und sein Herausforderer Trump einen intensiven Schlagabtausch geliefert. In der streng reglementierten Debatte ohne Publikum waren der Zustand der Wirtschaft, das Recht auf Abtreibung, die Zuwanderung sowie der Krieg in der Ukraine die Hauptthemen.