Sieg in Vorwahlen

Treten auch 2024 bei der US-Präsidentschaftswahl gegeneinander an: der Demokrat Joe Biden (li.) und der Republikaner Donald Trump. (AFP / SAUL LOEB TIMOTHY A. CLARY)

Das ergaben Zählungen mehrerer Fernsehsender. Am Dienstag gab es Vorwahlen in Georgia, Mississippi, Washington und Hawaii. Weder Biden noch Trump hatten in ihrer jeweiligen Partei noch ernstzunehmende Mitbewerber, sodass sie die letzten erforderlichen Delegiertenstimmen für die Nominierungsparteitage einsammeln konnten. Biden tritt damit am 5. November für die Demokraten an, Trump für die Republikaner.

Es ist eine Neuauflage des Duells von 2020, das Biden für sich entschied. Sollte er die Wahl erneut gewinnen, wäre er beim Antritt seiner zweiten Amtszeit 82 Jahre alt, Donald Trump 78.

