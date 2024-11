Der künftige US-Präsident Trump wird bei Amtsinhaber Biden erwartet. (Archivbild) (Gerald Herbert / AP / Gerald Herbert)

Das teilte das Weiße Haus in Washington mit. Bei dem Gespräch wird es um den reibunglosen Übergang der Regierungsgeschäfte von der Biden-Administration an das Team von Trump gehen. Solche Treffen sind bei Machtwechseln in den USA üblich, allerdings hatte Trump nach der verlorenen Präsidentschaftswahl 2020 den damaligen Wahlsieger Biden nicht eingeladen. Ebenso war er nicht zu dessen Amtseinführung erschienen.

Trump soll am 20. Januar für seine zweite Amtszeit als US-Präsident vereidigt werden.

Diese Nachricht wurde am 10.11.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.