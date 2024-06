Selenskyj in Paris

US-Präsident Biden (rechts) und der ukrainische Präsidenten Selenskyj. (picture alliance / ASSOCIATED PRESS / Evan Vucci)

Zugleich bat er zum ersten Mal öffentlich um Entschuldigung für die Verzögerung der amerikanischen Militärhilfe. Der Streit zwischen Republikanern und Demokraten hatte dafür gesorgt, dass die Ukraine über Monate keine weitere Hilfe aus den USA erhalten hatte. Biden kündigte heute weitere Hilfe in Höhe von 225 Millionen US-Dollar an.

Selenskyj: "Europa ist kein Kontinent des Friedens mehr"

Selenskyj hatte zuvor im französischen Parlament gesprochen. Er sagte, Europa sei kein Kontinent des Friedens mehr. In den 1930er Jahren habe Hitler eine Grenze nach der anderen überschritten. Putin mache es jetzt genau so. Selenskyj fügte hinzu, die Friedenskonferenz Mitte des Monates in der Schweiz könnte sein Land einem Ende des russischen Angriffskrieges näher bringen.

Zuvor hatte der ukrainische Präsident mit dem französischen Verteidigungsminister Lecornu an einer militärischen Ehrenzeremonie teilgenommen. Am Abend wird Selenskyj von Präsident Macron im Elysée-Palast empfangen.

Frankreich will der Ukraine Mirage-Kampfjets überlassen

Gestern war bekannt geworden, dass Frankreich der Ukraine eine ungenannte Zahl von Kampfjets vom Typ Mirage 2000 überlassen will. Mit ihnen könne das von Russland angegriffene Land sein Staatsgebiet und seinen Luftraum schützen, erklärte der französische Präsident Macron. Außerdem sollten 4.500 ukrainische Soldaten in Frankreich ausgebildet werden. Macron bekräftigte zudem seine Bereitschaft, französische Militärausbilder in die Ukraine zu schicken.

