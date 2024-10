National Medal of Arts

Gehört dieses Jahr zu den Preisträgern: Regisseur Steven Spielberg (dpa / Mark Schiefelbein)

Bei einer Zeremonie im Weißen Haus ging die Medaille auch an die Schauspielerin Eva Longoria, die Hip-Hop-Musikerin Miss Elliott, die Rapperin Queen Latifah sowie 15 weitere Künstlerinnen und Künstler.

Die Auszeichnung wurde in den 1980er Jahren vom US-Kongress eingeführt. Sie wird seitdem jedes Jahr an Einzelpersonen oder Gruppen verliehen, die sich in besonderer Weise um die Kultur in den USA verdient gemacht haben.

Biden vergab außerdem die "National Humanities Medal". Sie wurde erstmals 1989 verliehen und zielt insbesondere auf Geisteswissenschaften ab. Damit ausgezeichnet wurden etwa der bereits verstorbene Starkoch und Moderator Anthony Bourdain, Regisseur und Drehbuchautor Aaron Sorkin ("The Social Network") und der Biograf des früheren US-Präsidenten George H. W. Bush, Jon Meacham.

