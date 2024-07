US-Präsident Joe Biden (picture alliance / ASSOCIATED PRESS / Susan Walsh)

Das Land brauchen diese Reformen, um das Vertrauen in das Gericht wiederherzustellen, sagte Biden in einer Rede zum 60. Jahrestag des Civil Rights Act von 1964 in Texas. Zu den geplanten Änderungen gehört, dass die Amtszeit von Richtern auf 18 Jahre begrenzt werden soll. Derzeit werden sie auf Lebenszeit ernannt. Biden sagte, die Reform würde sicherstellen, dass der Supreme Court ein extremes Gericht sei, das von denen instrumentalisiert werde, die eine extreme Agenda für die kommenden Jahrzehnte durchsetzen wollten.

Die US-Republikaner haben dem Reformvorhaben eine Absage erteilt. Der republikanische Sprecher des Repräsentantenhaus, Johnson, sagte, Bidens Vorstoß sei eine Totgeburt. Es handele sich um den inakzeptablen Versuch, den Supreme Court zu delegitimisieren. Derzeit gibt es am höchsten US-amerikanischen Gericht eine klare Mehrheit von sechs konservativen Richtern gegen drei linksliberale Richterinnen. Drei der Richter wurden vom früheren Präsidenten Trump nominiert.

