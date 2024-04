Auf dem Campus der Columbia University in New York fordern Demonstranten Solidarität mit den Palästinensern im Gazasteifen. (AFP / CHARLY TRIBALLEAU)

Biden sagte, er verurteile die antisemitischen Proteste. Er verurteile aber auch diejenigen, die nicht verstünden, was mit den Palästinensern los sei.

Seit Tagen wachsen an US-amerikanischen Hochschulen die Spannungen im Zusammenhang mit dem Nahost-Konflikt. Bei einer pro-palästinensischen Demonstration an der Yale University in New Haven, Connecticut, wurden zahlreiche Menschen festgenommen, die Straßen blockiert hatten. Die Demonstranten forderten von der Hochschulleitung, Verbindungen zu Unternehmen zu kappen, die Kontakte zu Israel pflegen.

Ähnliche Proteste und Festnahmen hatte es vergangene Woche bereits an der Columbia University in New York gegeben. Dort wurde die Lehre auf Online-Betrieb umgestellt, um weitere Konfrontationen zu vermeiden. Hochschulpräsidentin Shafik kritisierte in einem offenen Brief "einschüchterndes und belästigendes Verhalten" auf dem Campus.

