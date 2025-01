Biden sagte, damals sei die Demokratie auf die Probe gestellt worden und habe zum Glück gehalten. Am 6. Januar 2021 hatten Randalierer nach einer Rede des damaligen Präsidenten Trump versucht, den US-Kongress gewaltsam an der Bestätigung von Bidens Wahlsieg zu hindern. Zahlreiche Angreifer wurden später verurteilt. Die "New York Times" verweist darauf, dass Trump und seine Verbündeten den Angriff immer wieder heruntergespielt und versucht hätten, die Verantwortung unter anderem linken Kräften unterzuschieben. Aus Randalierern habe man Märtyrer gemacht, schreibt die Zeitung.