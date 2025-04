Erster öffentlicher Auftritt seit Monaten

Der ehemalige US-Präsident Biden (hier bei seiner ersten größeren, öffentlichen Rede nach seiner Amtszeitin Chicago) (Nam Y. Huh / AP / dpa)

So könne man nicht weitermachen, sagte der 82-jährige Demokrat auf einer Konferenz in Chicago. Er sei schon lange dabei, aber so gespalten seien die Vereinigten Staaten noch nie gewesen. Mit Blick auf die Politik seines Nachfolgers Trump kritisierte Biden, es sei geradezu atemberaubend, wie viel Schaden die derzeitige Regierung in weniger als 100 Tagen angerichtet und wie viel sie zerstört habe. Konkret ging es auf der Konferenz um eine Sozialbehörde, die jährlich Leistungen an über 70 Millionen ältere und behinderte Amerikaner auszahlt.

Biden kritisierte in diesem Zusammenhang Pläne, dort wie auch in vielen anderen Behörden tausende Arbeitsplätze zu streichen.

