In einer Umfrage des Nachrichtensenders CNN gaben 67 Prozent der Zuschauer an, dass sie in Biden den Verlierer des Duells sehen. Auch Fernsehkommentatoren - selbst wohlmeinende - sprachen von einem Wahlkampfdesaster für Biden. CNN-Moderator Van Jones, der bei Bidens Wahlsieg im Jahr 2020 Freudentränen vergossen hatte, meinte, Biden habe den Test nicht bestanden. Sein Kollege Chris Wallace sprach von einem "Autounfall in Zeitlupe". Biden habe seine Kampagne in den Sand gesetzt.

Nur Biden fand sich gut

Biden selbst meinte nach dem Duell: "Wir haben uns gut geschlagen". Doch mit dieser Auffassung stand er alleine da - selbst bei ehemaligen Mitstreitern: Bidens frühere Kommunikationsdirektorin Bedingfield sprach von einem "wirklich enttäuschenden Abend" für den Präsidenten. Vizepräsidentin Harris meinte, der Präsident habe einen "langsamen Start" in dem Duell gehabt, das sei für jeden offensichtlich gewesen. Sie fügte dann immerhin hinzu, anschließend habe er aber einen starken Schluss hingelegt.

"Fakten undeutlich präsentiert"

Auch in Deutschland wurde der Auftritt Bidens als womöglich entscheidener Rückschlag im Wahlkampf gewertet. Der Transatlantik-Berater der Bundesregierung - der FDP-Politiker Link - sagte dem "Tagesspiegel", Biden habe viele Fakten undeutlich präsentiert und seine Botschaften zu wenig rübergebracht. Deshalb halte er einen Austausch des Präsidentschaftskandidaten noch für möglich. Die Demokraten müssten nun auf ihrem Parteitag Mitte August entscheiden, ob sie tatsächlich mit Biden in die Wahl ziehen wollten. "Wahlen in den USA werden in der Mitte gewonnen. Die Demokraten brauchen eine Kandidatin oder einen Kandidaten, der in dieser Mitte gewinnen kann, ihr Hoffnung und Visionen gibt und der die Polarisierung der amerikanischen Gesellschaft überwinden kann." Auch die US-Politologin Sudha David-Wilp meinte im ZDF, sie könne sich eine neue Nominierung auf dem Parteitag oder sogar schon vorher vorstellen. "Bei den Demokrates herrscht derzeit Panik." Eine naheliegende Alternative sei Vizepräsidentin Kamala Harris, fügte David-Wilp hinzu. "Aber deren Zustimmungswerte sind noch schwächer."

"Sieg Trumps wäre historische Tragödie"

Die FDP-Europaabgeordnete Strack-Zimmermann sagte der "Rheinischen Post" aus Düsseldorf, die Demokraten müssten sofort reagieren und einen neuen Kandidaten ins Rennen schicken. Es wäre eine historische Tragödie, dass ein Mann wie Trump Präsident werden könnte, weil die Demokraten ihm keinen starken Kandidaten entgegensetzten. Der CDU-Außenexperte Roettgen sagte dem "Spiegel", die Demokraten müssten jetzt umsatteln.

Demokraten müssten Parteitagsregeln ändern

Aber kann Biden einfach so ausgetauscht werden? Denn die Vorwahlen der Demokraten sind ja bereits abgeschlossen und haben eine absolute Mehrheit für Delegierte ergeben, die für Biden stimmen wollen. Nach den Regeln der Partei wird diese Verpflichtung nur aufgehoben, sollte Biden erklären, er steige aus dem Rennen aus. Dies verneinte seine Sprecherin Hitt nach dem Duell allerdings deutlich. Die Die Parteiführung müsste also die Regeln vor Beginn des Parteitages am 19. August in Chicago noch ändern.

Konservative Gruppen haben angedeutet, im gesamten Land Klagen einzureichen, falls sich Biden plötzlich aus dem Rennen zurückziehen sollte. Sie könnten die Rechtmäßigkeit der Kandidatur desjenigen anfechten, der an Bidens Stelle nominiert wird.

Wer käme in Frage?

Aber wer käme neben Vizepräsidentin Harris und der ebenfalls bereits erwähnten Gretchen Whitmer noch als neuer Kandidat in Frage? Genannt werden der kalifornische Gouverneur Gavin Newsom sowie die Gouverneure von Pennsylvania und Illinois, Josh Shapiro und Jay B. Pritzker. Dazu könnte der kalifornische Kongressabgeordnete Ro Khanna kommen. Den Finger heben könnten aber auch Demokraten, die Biden in den Vorwahlen 2020 besiegt hatte, darunter Senator Bernie Sanders, dessen Kolleginnen Elizabeth Warren und Amy Klobuchar, sowie Verkehrsminister Pete Buttigieg.

