Citizen Science

Wissenschaftler nutzten Bienen laut einer Studie als Datensammler. (IMAGO / Panthermedia / OlgaG via imago-images.de)

In Großbritannien werteten Wissenschaftler laut einer Studie über mehrere Jahre Honigproben aus. Die darin enthaltenen Pollen gaben Hinweise, welche Pflanzen die Bienen besucht hatten. Im Fachmagazin Plos One schreibt das Team, dass das gut 800 Arten waren. Für Menschen wäre es aufwändig und teuer gewesen, das ganze Material zu sammeln.

In Zukunft könnte man mit den Bienendaten zum Beispiel verfolgen, wie sich invasive Arten ausbreiten oder wie Schadstoffe in der Umwelt verteilt sind.

Diese Nachricht wurde am 22.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.