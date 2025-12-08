Wie Paramount mitteilte, bietet der Konzern den Anteileignern von Warner Bros 30 Dollar je Aktie. Paramount-Chef Ellison rief die Aktionäre von Warner Bros Discovery auf, das Angebot zu prüfen. Am Freitag hatte Netflix für Warner Bros Discovery fast 72 Milliarden Dollar geboten. Mit dem Geschäft würde Netflix die Kontrolle über eines der wertvollsten Film- und Fernseharchive Hollywoods erlangen. US-Präsident Trump kündigte an, die geplante Fusion zu prüfen.
Aus dem Deutschlandfunk-Programm
Diese Nachricht wurde am 09.12.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.