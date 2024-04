Galeria Karstadt Kaufhof wird offenbar von einem früheren Teilinhaber übernommen. (IMAGO / Schöning)

Wie das Handelsblatt berichtet, erhält die US-Investmentgesellschaft NRDC des kanadischen Unternehmers Richard Baker den Zuschlag für die verbliebenen Warenhäuser. Der zuständige Insolvenzverwalter habe den Gläubigerausschuss am Abend informiert. Die Verträge sollen heute unterschrieben werden. Baker gehört auch die Mehrheit an den Warenhausunternehmen Hudson Bay Company - HBC - und Saks Fifth Avenue. Über HBC war er bereits vier Jahre lang Eigentümer von Kaufhof, bevor er die deutsche Warenhaustochter an die inzwischen insolvente Signa Gruppe weitergereicht hatte.

