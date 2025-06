G7-Gipfel in Kanada

Am Dienstag geht es beim G7-Gipfel um die Lage in der von Russland angegriffenen Ukraine (Archivbild). (picture alliance / ZUMAPRESS.com / Ukraine Presidency)

Das bestätigte ein US-Regierungsvertreter. Selenskyj wird morgen als Gast in Kananaskis erwartet.

Trump und Selenskyj hatten sich zuletzt Ende April am Rande der Trauerfeier für den verstorbenen Papst Franziskus im Vatikan zu einem Zweier-Gespräch getroffen. Ein Besuch des ukrainischen Präsidenten Ende Februar im Weißen Haus in Washington war in einem Eklat geendet.

Selenskyj rief die G7-Staaten erneut zu mehr Druck auf Russland aufgerufen. Er sagte nach einem Treffen mit Militärvertretern, es gebe keine Anzeichen dafür, dass sich in Moskau jemand darauf vorbereite, den Krieg zu beenden oder die Diplomatie ernst zu nehmen. Er warf Moskau vor, die derzeitige Aufmerksamkeit für die Eskalation zwischen dem Iran und Israel für Angriffe auf die Ukraine zu nutzen.

Die Staats- und Regierungschefs der G7-Gruppe beginnen heute ihr Gipfeltreffen im kanadischen Urlaubsort Kananaskis in den Rocky Mountains. Am Abend deutscher Zeit steht für US-Präsident Trump, Bundeskanzler Merz und die weiteren Staats- und Regierungschefs die erste Arbeitssitzung an.

Diese Nachricht wurde am 16.06.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.