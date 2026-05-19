Manuel Neuer im Trikot der Nationalmannschaft (Archivbild vom Mai 2024). (IMAGO / Ulmer / Teamfoto / IMAGO / Markus Ulmer)

Diese Entscheidung habe Bundestrainer Julian Nagelsmann dem bisherigen Stammtowart Oliver Baumann telefonisch mitgeteilt, schreibt das Blatt. Baumann habe dem Trainer zugesichert, dass er dem DFB-Team auch als Ersatzkeeper zur Verfügung stehen werde. Baumann hatte die komplette Qualifikation gespielt und konnte bislang davon ausgehen, als Nummer eins zur Weltmeisterschaft zu fahren.

Offiziell will Nagelsmann seinen 26-Mann-Kader für die WM in den USA, Mexiko und Kanada am Donnerstag bekanntgeben. Bis zuletzt hatte er eine klare Aussage zu Neuer vermieden.

Der Münchner hatte am vergangenen Freitag seinen Vertrag beim FC Bayern um ein Jahr bis zum Sommer 2027 verlängert. Von der WM 2010 bis zur EM 2024 war er bei allen großen Turnieren die Nummer eins im deutschen Tor. Nach dem Heimturnier vor zwei Jahren war er aus dem Nationalteam zurückgetreten. Mit 124 Länderspielen ist er Deutschlands Rekordkeeper. Sein größter Erfolg war der Titelgewinn bei der Weltmeisterschaft 2014 in Brasilien.

Diese Nachricht wurde am 19.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.