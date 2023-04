Journalismus

Das Pressefoto des Jahres / World Press Photo: Das Bild des ukrainischen Fotografen Ewgeniyj Maloletka zeigt die Folgen eines Luftangriffs am 26.3.2022 auf das Krankenhaus der ostukrainischen Stadt Mariupol: Rettungskräfte tragen die schwangere und schwer verletzte Iryna Kalinina auf einer Bahre. (AP / dpa / Evgeniy Maloletka)

Dies gab die Organisation "World Press Photo" in Amsterdam bekannt, die den Preis vergibt. Das Bild wurde im März des vergangenen Jahres von dem ukrainischen Fotografen Ewgeniyj Maloletka für die Nachrichtenagentur ap gemacht. Es zeigt mehrere Rettungskräfte, die nach dem Luftangriff eine schwangere und verletzte Frau auf einer Bahre über einen Innenhof des schwer beschädigte Krankenhauses tragen. Die Verwundete presst ihre Hand auf eine Wunde am Bauch. Sie starb kurz nach der Attacke; ihr Kind kam tot zur Welt. In der Begründung der Jury hieß es, das Foto fange die Absurdität und den Horror des Kriegs gegen die Ukraine ein. Es werfe zudem den Scheinwerfer auf den Mord an der künftigen ukrainischen Generation. Der Fotograf Maloletka sagte bei der Preisverleihung, die von ihm aufgenommene Szene sei ein Moment gewesen, den er gerne vergessen würde, der aber immer bei ihm bleibe.

