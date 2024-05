Ifo-Studie

Am wenigsten negativ wirke sich ein ungünstiger familiärer Hintergrund für Kinder in Berlin und Brandenburg aus, schreiben die Forscher des Ifo-Instituts . Dort ist es etwa halb so wahrscheinlich, dass Kinder aus benachteiligten Verhältnissen ein Gymnasium besuchen wie Kinder aus günstigen Verhältnissen (Wahrscheinlichkeit für Berlin: 53,8 Prozent, für Brandenburg: 52,8 Prozent).