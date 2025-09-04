Fehlende Schulprogramme

Trautwein ist Professor für Empirische Bildungsforschung an der Universität Tübingen. Er sagte im Deutschlandfunk, es brauche zwar kein eigenes Schulfach; Sozial-emotionales Lernen müsse aber mitgedacht und in der DNA von Schule verankert sein. Dafür müsse das Thema besser in die Aus- und Fortbildung von Lehrkräften integriert werden.
Studien zeigten, dass die Vermittlung dieser sozial-emotionalen Kompetenzen zum Erfolg führe, so Trautwein. Kinder ohne diese Kompetenzen würden ein Leben lang darunter leiden. In erfolgreichen Bildungsländern wie Kanada oder Singapur gebe es bereits entsprechende Programme in Schulen.
Diese Nachricht wurde am 04.09.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.