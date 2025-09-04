Fehlende Schulprogramme

Bildungsforscher: "Wer soziale Kompetenzen nicht lernt, leidet sein Leben lang darunter"

"Nicht für die Schule, sondern für das Leben lernen wir" - so oder so ähnlich hört man das öfters. Der Bildungsforscher Ulrich Trautwein erkennt hier allerdings Lücken. Er sieht Bedarf, Programme zum Erlernen von sozial-emotionalen Kompetenzen an Schulen zu integrieren. Dabei gehe es etwa um den Umgang mit negativen Emotionen, Konfliktfähigkeit oder Selbstmanagement.