AfD-Teilnahme

In einem gemeinsamen Brief schreiben Gewerkschaftsvertreter, dass sie eine Zusammenarbeit mit der AfD kategorisch ablehnen. Die Bundes-AfD und der AfD Landesverband Baden-Württemberg gälten als rechtsextreme Verdachtsfälle, so weiter. Das Leitthema der didacta sei die Demokratiebildung. Der Ausrichter der Messe, der didacta Verband, entgegnete, dass sich eine Teilnahme politischer Parteien unter den bestehenden Zulassungsbedingungen nicht ausschließen ließe. Dies mache die Notwendigkeit der Auseinandersetzung über Demokratiebildung umso deutlicher. Die Messe Stuttgart teilte mit, dass neben der AfD auch die CDU und die Grünen mit einem Stand vertreten seien.

Die didacta, die Mitte Februar in Stuttgart stattfindet, ist die größte Fachmesse für das Bildungswesen in Europa.

