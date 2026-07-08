Brandenburgs Bildungsminister Gordon Hoffmmann, CDU (picture alliance/dpa/Bernd von Jutrczenka)

Die staatlichen Schulämter arbeiteten jeden Tag unter Hochdruck daran, so viele Stellen wie möglich zu besetzen, sagte der CDU-Politiker im RBB-Inforadio. Dies werde aber nicht überall gelingen. Hoffmann erwägt daher, dass Schulen im Ausnahmefall von der Stundentafel abweichen dürfen. Sie legt fest, wie viele Unterrichtsstunden pro Fach vorgesehen sind, um Leistungen vergleichbar zu anderen Bundesländern zu machen. Hoffmann erklärte zudem, notfalls könnten verbeamtete Lehrkräfte auch an bestimmte Orte abgeordnet werden. In Brandenburg ist heute der letzte Schultag vor den Sommerferien.

Zuvor hatte der Landeselternrat eine Unterschriftenliste an das Brandenburger Bildungsministerium übergegen. Darin wird gefordert, den Lehrkräftemangel stärker anzugehen.

Diese Nachricht wurde am 08.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.