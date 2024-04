Nach Warnung von Schülerräten

Sachsen-Anhalt führt dem RBB zufolge an, dass Demokratiebildung und Extremismusprävention bereits jetzt in der Fortbildung der Lehrkräfte eine zentrale Rolle spielten.

Als Abhilfe verlangten sie eine Stärkung des Geschichtsunterrichts, aber auch mehr Wissen im Umgang mit Fake News und Propaganda im Internet. Im Unterricht müssten fächerübergreifend demokratischer Streit, fundierte politische Urteils- und Meinungsbildung sowie ein wertschätzendes Miteinander erlernt werden.

Einem Bericht der Zeitung "Welt am Sonntag" zufolge hat sich die Anzahl extremistischer Vorfälle an Schulen in den vergangenen Monaten deutlich erhöht. In Mecklenburg-Vorpommern etwa gab es laut Bildungsministerium seit Schuljahresbeginn 34 extremistische Vorfälle . Das sind doppelt so viele wie noch im Schuljahr 2021/22. Ob es dabei um rechtsextremistische Handlungen geht, ist nicht klar. Die einzelnen Phänomenbereiche würden nicht erfasst, sagte ein Ministeriumssprecher der Nachrichtenagentur dpa. Andere Bundesländer erfassen extremistische Zwschenfälle gar nicht oder werten sie nicht aus.