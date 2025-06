Digitale Medien

Die CDU-Politikerin Karin Prien ist im neuen Regierungskabinett für die Themen Bildung, Familie, Senioren und Frauen verantwortlich. (Bernd von Jutrczenka/dpa)

Es gehe nun darum, Regelungen für Jugendliche bis zum Alter von 14 Jahren zu treffen. Dies liege zwar in der Hand der Bundesländer, erklärte Prien. Es gebe aber parteiübergreifend einen großen Konsens. Eine Experten-Kommission werde deshalb unter Beteiligung der Länder noch vor der Sommerpause eine Strategie für die Umsetzung eines Verbots erarbeiten.

Lehrerverband: Altersbegrenzung "realitätsfern"

Der Deutsche Lehrerverband hatte sich zuvor gegen eine Altersgrenze für die Nutzung sozialer Medien ausgesprochen. Verbandspräsident Düll sprach von einem "falschen Weg." Eine gesetzliche Altersbegrenzung für Social Media sei realitätsfern und auch nicht sinnvoll, sagte Düll der "Stuttgarter Zeitung".

Statt mit kaum umsetzbaren Verboten zu hantieren, komme es darauf an, Kinder zu einem klugen Umgang mit dem Internet zu erziehen. Facebook, Instagram und TikTok seien Teil einer Realität, in der junge Menschen lernen müssten, sich zurechtzufinden. Düll wies zudem darauf hin, dass auch viele Eltern mit den Kindern via Social Media kommunizierten.

Ende des vergangenen Jahres hatte Australien ein Social-Media-Verbot für Unter-16-Jährige verhängt. Seitdem hat die Debatte darüber auch in Deutschland an Fahrt aufgenommen. Zuletzt sprach sich unter anderem Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Günther für eine Altersbeschränkung aus. Auch auf EU-Ebene wird über schärfere Zugangsbeschränkungen für Jugendliche nachgedacht.

