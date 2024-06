Das belegen laut ARD interne E-Mails. Anlass war demnach ein Offener Brief von Dozenten , die sich gegen die Räumung einer zeitweiligen pro-palästinensischen Besetzung eines Geländes der Freien Universität Berlin wandten. Im Haus von Ministerin Stark-Watzinger sei angezweifelt worden, ob die Professoren auf dem Boden des Grundgesetzes stünden. Ähnlich hatte sich die FDP-Politikerin zuvor in der "Bild" geäußert. Experten sehen in dem Vorgehen den Versuch, in die Meinung- und Wissenschaftsfreiheit einzugreifen. Das Ministerium teilte dem Sender mit, der Brief bewege sich noch im grundrechtlich geschützten Bereich, weswegen sich daraus keine weiteren Konsequenzen ergäben. Alle weiteren Spekulationen erübrigten sich damit.