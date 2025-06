In Italien sind Handys bald auch in oberen Klassen verboten. (Symbolbild) (imago/PhotoAlto/Dinoco Greco)

Die entsprechende Verordnung des Bildungsministeriums tritt nach den Sommerferien in Kraft, wie das Ministerium in Rom mitteilte. Damit müssen Handys ab dem neuen Schuljahr vor Beginn des Unterrichts in eigenen Fächern weggeschlossen werden.

Bislang war die Nutzung grundsätzlich bis zu einem Alter von etwa 15 Jahren untersagt. Bildungsminister Valditara begründete den Erlass damit, dass eine übermäßige Nutzung von Handys negative Auswirkungen auf Wohlbefinden und Leistungen haben könne.

