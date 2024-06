Demonstrationen für eine größere Bedeutung von Bildung auch in der Politik gibt es immer wieder. (picture alliance / dpa / Roberto Pfeil)

Zur Begründung hieß es, ein enormer Mangel an Lehrkräften sowie an Erzieherinnen und Erziehern treffe auf ein veraltetes und unterfinanziertes Bildungssystem. Notwendige Aufgaben wie Digitalisierung und Inklusion seien zu lange verschlafen worden.

Der 1. Juni wurde als Datum gewählt, weil der Tag in rund 40 Staaten als internationaler Kindertag begangen wird, unter anderem in den USA und in China. Auch in der DDR war der 1. Juni Kindertag, weshalb es in Deutschland gleich zwei Kindertage gibt. Das offizielle Datum für den Weltkindertag ist der 20. September.

