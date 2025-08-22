Die Bremer Bildungssenatorin Aulepp (Sina Schuldt / dpa / Sina Schuldt)

Im September werde ihre Partei über die Nachfolge entscheiden, erklärte die SPD-Politikerin bei einer Pressekonferenz in Bremen. Aulepp sagte, sie habe viel für die Kinder in Bremen erreicht. Sie ergreife nicht die Flucht und werde die Amtsgeschäfte geordnet übergeben.

Über einen Rücktritt der Senatorin für Bildung und Kinder war seit Tagen spekuliert worden. Im August vergangenen Jahres hatte sie sich einem Misstrauensvotum stellen müssen. Die CDU begründete ihren Vorstoß damals mit fehlenden Kita-Plätzen und einer Haushaltssperre im Bildungsressort. Der Antrag erhielt nicht genug Stimmen. In Studien zur Bildung von Kindern und Jugendlichen schneidet das kleinste Bundesland häufig schlecht ab.

