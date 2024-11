Social Media

Die Gedenkstätte Anne Frank steigt aus X aus. (Imago| Jakub Porzycki)

Unter der Leitung des Eigentümers Elon Musk habe sich X "von einem zentralen Kommunikationsmedium für journalistische Information und demokratische Debatten" zu einer Plattform entwickelt, auf der "antisemitische Verschwörungstheorien, Fake News, rechtsextreme Inhalte und schierer Spam florieren", teilte die Bildungsstätte in Frankfurt am Main mit.

Hass und Hetze würden auf dieser Plattform durch algorithmische Verstärkungen "nicht nur geduldet, sondern aktiv gefördert", begründete die Leiterin des Bereichs Kommunikation/Politische Bildung im Netz, Eva Berendsen, die Entscheidung. Zahlreiche Berichte und Analysen belegten dies.

Die Bildungsstätte Anne Frank ist ein Zentrum für politische Bildung und Beratung in Frankfurt am Main. Sie bietet unter anderem zu Themen wie Antisemitismus, Rassismus und Menschenrechte Workshops an.

Diese Nachricht wurde am 28.11.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.