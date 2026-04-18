Gedenken an den Holocaust

Der Direktor der Bildungsstätte Anne Frank, Meron Mendel, sieht das Gedenken an die Verbrechen des Nationalsozialismus zunehmend als Herausforderung. (picture alliance / epd-bild / Stephan Wallocha)

Mendel nannte es erschreckend, dass oft junge Menschen wenig von der NS-Vergangenheit Deutschlands wüssten. Dies liege unter anderem an den Sozialen Medien. Die Schülerinnen und Schüler konsumierten dort Inhalte, die auf Verschwörungsmythen basierten und die Geschichte verzerrten. Den digitalen Raum dürfe man daher unter keinen Umständen rechtsextremen Gruppen überlassen, erklärte Mendel.

An diesem Wochenende jährt sich die Befreiung des Konzentrationslagers Sachsenhausen zum 81. Mal. Es finden zahlreiche Gedenkveranstaltungen statt.

Diese Nachricht wurde am 18.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.