Biniam Girmay hat die 8. Etappe der Tour de France gewonnen (AP / Jerome Delay)

Auf der 183 Kilometer langen Strecke von von Semur-en-Auxois nach Colombey-les-Deux-Églises kam er vor den Belgiern Jasper Philipsen und Arnaud de Lie ins Ziel. Pascal Ackermann wurde Vierter.

Der Slowene Tadej Pogačar verteidigte das Gelbe Trikot des Gesamtführenden.

Am Sonntag steht in der Champagne die "Schotteretappe" mit insgesamt 32 Kilometern auf unbefestigten Straßen an, dabei ist das Sturz- und Defekt-Risiko hoch.

