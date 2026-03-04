Statistisches Bundesamt

Wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden mitteilte, erhöhte sich die Zahl um gut 50 Prozent. Während es im Jahr 2014 noch gut 25.100 Fälle gab, waren es 2024 rund 37.700. Andere gynäkologische Krankenhausbehandlungen gingen dagegen zurück.
Den deutlichen Anstieg bei der Endometriose führt das Bundesamt nicht nur auf mehr Erkrankungen zurück, sondern auch darauf, dass das Bewusstsein für die Krankheit zugenommen hat. Endometriose ist eine Erkrankung, bei der sich Gewebe, das der Gebärmutterschleimhaut ähnelt, außerhalb der Gebärmutter ansiedelt. Dies kann zu starken Schmerzen und anderen Symptomen führen.
Diese Nachricht wurde am 04.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.