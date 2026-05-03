In den ersten drei Monaten stieg der Umsatz im Vergleich zum Vorjahresquartal um sechs Prozent auf rund 4,9 Milliarden Euro. Das geht aus Daten des Bundes Ökologische Lebensmittelwirtschaft hervor, die der Deutschen Presse-Agentur vorliegen. Der Großteil entfällt auf Discounter mit 30 Prozent und Supermärkte mit 29 Prozent. Deutliche Umsatzzuwächse gab es den Angaben zufolge bei Fleischersatzprodukten, Tiefkühlkost und Backwaren. Verbandschefin Andres erklärte, Bio bleibe auch in Krisenzeiten eine Wachstumsbranche.
Diese Nachricht wurde am 03.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.