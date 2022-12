Bilanz der Weltnaturkonferenz

Biodiversitätsforscher: Umsetzung der Ziele ist der eigentlich Knackpunkt

Bei der COP15 in Montreal sei das erreicht worden, was hätte erreicht werden können, sagte Axel Paulsch vom Institut für Biodiversität in Regensburg. Um den Artenschwund zu stoppen, müssten aber die Menschen weltweit ihr Verhalten ändern.

Kühn, Kathrin | 19. Dezember 2022, 16:36 Uhr