Impfstoffhersteller

Oelkers werde spätestens zum 1. Februar die Nachfolge von Biontech-Mitgründer Sahin antreten, heißt es in einer Mitteilung des Biotech-Unternehmens. Oelkers habe mehr als 30 Jahre Erfahrung in der Biotechnologie- und Pharmabranche. Der Manager wechselt von einem schwedischen Biopharmaunternehmen nach Mainz.
Das Gründerehepaar Sahin und Türeci hatte im März angekündigt, Biontech zu verlassen, um sich wieder stärker der Grundlagenforschung zu widmen. Ihr angekündigter Rückzug hatte an der Börse Unruhe ausgelöst.
Diese Nachricht wurde am 03.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.