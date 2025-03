Auszeichnung

Biontech-Mitgründer Türeci und Sahin erhalten Deutschen Nationalpreis

Mit dem Deutschen Nationalpreis werden jedes Jahr Menschen und Organisationen ausgezeichnet, die sich in besonderer Weise für eine demokratische Gesellschaft engagieren. In diesem Jahr geht der Preis an zwei Forscher: Özlem Türeci und Ugur Sahin.