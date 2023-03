Zeitumstellung

Für die Sommerzeit wird in der Nacht die Uhr von 2 Uhr auf 3 Uhr vorgestellt. ( imago / Roland Mühlanger)

Soeben wurden die Uhren von 2 auf 3 Uhr gestellt. Die Sommerzeit wurde in Deutschland 1980 eingeführt - aus Gründen der Energieeinsparung. Laut Umweltbundesamt gibt es an einigen Stellen Einsparungen, an anderen aber einen Mehrverbrauch. In der EU wird seit langem über ein Ende der Umstellung diskutiert.

Die Pläne wurden jedoch auf Eis gelegt, weil es unter den Mitgliedsstaaten Uneinigkeit darüber gibt, welche Zeit sich überhaupt durchsetzen soll - die sogenannte Normalzeit oder die Sommerzeit.

Diese Nachricht wurde am 26.03.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.