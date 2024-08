Zu dieser Meldung liegt uns noch kein Bildmaterial vor. (Deutschlandradio)

Der Fernsehsender Chosun beruft sich auf südkoreanische Regierungskreise. Offiziell spricht die Regierung in Seoul lediglich von einer "bedeutenden Zahl an Opfern" in Folge starker Regenfälle.

In Nordkorea wurden Videos veröffentlicht, die zeigen, wie Machthaber Kim Jong Un in einem Schlauchboot durch überflutete Gebiete fährt und Rettungsaktionen überwacht. Staatsmedien vermeldeten jedoch keine Todesopfer.

