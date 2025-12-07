Russische Angriffe treffen immer wieder die Energieinfrastruktur der Ukraine (Archivbild) (picture alliance / Anadolu / Yevhen Titov)

Nach einem russischen Luftangriff teilte der Netzbetreiber mit, die Reparaturarbeiten am Energienetz würden mehrere Wochen dauern. Die Stromsperren dauerten nun statt vier bis acht Stunden zwölf bis 16 Stunden. Dies betreffe die meisten Landesteile. Die Abschaltungen bedeuten meistens auch, dass es in den Wohnungen kein Wasser gibt.

In der Nacht auf Samstag hatte ein Luftangriff erneut das Energienetz der Ukraine getroffen. Ausgehend von der Zählung des US-Instituts CSIS dürfte es mit mehr als 650 Drohnen und rund 50 Raketen und Marschflugkörpern der bislang drittschwerste Luftangriff des Kriegs gewesen sein.

